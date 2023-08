Nella cisterna per l'acqua 93 chili di marijuana, un arresto a Tuili

Una cisterna d'acqua è diventata il nascondiglio per 93 chili di marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri durante un blitz in una tenuta agricola a Tuili: arrestato un agricoltore di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. I carabinieri della Compagnia di Sanluiri lo tenevano d'occhio da diverso tempo. Nelle ultime settimane avevano notato che il suo tenore di vita era cambiato.

Stamattina i carabinieri di Barumini con la collaborazione dei collegi di Gesturi hanno rintracciato l'agricoltore mentre armeggiava vicino a una cisterna, ma quando i militari gli hanno chiesto costa stesse facendo non ha fornito risposte convincenti.

A quel punto hanno controllato la cisterna trovando 91 sacchi di plastica pieni di droga. Il 44enne è stato arrestato e adesso si trova a Uta. La marijuana venduta al dettaglio avrebbe fatto guadagnare oltre 500mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA