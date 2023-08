Incendi in Sardegna, situazione sotto controllo

C'è la mano dell'uomo dietro alla maggior parte degli incendi che ieri hanno devastato mezza Sardegna, con centinaia di ettari andati in fumo e almeno 600 persone evacuate da abitazioni e resort e un fuggi fuggi dalle spiagge minacciate dalle fiamme. La natura dolosa è stata accertata dagli agenti della Forestale per alcuni roghi divampati nel sud dell'Isola e a Gairo, nel nuorese: sono stati trovati degli inneschi che testimoniano l'azione volontaria da parte, finora, di ignoti. Il resto lo ha fatto la tempesta di maestrale che ha alimentato il fuoco costringendo l'impiego di una imponente task force di elicotteri e canadair.

A Gairo, secondo quanto accertato dagli investigatori della Forestale, l'incendio è stato appiccato poco prima delle 20, nel momento in cui il vento di maestrale ha raggiunto la massima intensità della giornata. In fumo una cinquantina di ettari tra bassa macchia mediterranea, pascolo e una piccolissima porzione di bosco, salvato fortunatamente dalle squadre a terra. Diversi inneschi sono stati trovati al di sopra dei canali di guardia, costruiti come opere di difesa idrogeologica sopra il paese. Ancora incerta, invece, la natura dell'incendio scoppiato nei centri costieri di Posada e Siniscola, sulla costa nord orientale dell'Isola, dove sono state evacuate almeno 600 persone. Un rogo che ha provocato danni gravissimi: 400 ettari distrutti dal fuoco tra le borgate disseminate di case sparse, aziende agricole e attività turistiche. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni sulla costa, tra Monte Longu e San Giovanni di Posada. Le fiamme sono partite intorno alle 14 di ieri dall'entroterra, poi spinte dal maestrale lungo la costa. Le indagini sono affidate al Nucleo investigativo provinciale del Corpo forestale (Nipas), supportato dal Nucleo regionale (Niar). Tutti gli atti saranno trasmessi alle procure di Nuoro e Lanusei competenti la prima per i territori di Posada e Siniscola, la seconda per Gairo.

QUATTRO I FERITI TRA POSADA E QUARTU. Sale a quattro il bilancio dei feriti nei diversi incendi scoppiati ieri in tutta la Sardegna. Nel gigantesco rogo divampato ieri pomeriggio tra Posada e Siniscola, nella costa nord orientale della Sardegna, oltre al pensionato travolto dallo scoppio di una bombola, un'anziana di 78 anni di Bolotana è rimasta ustionata alle braccia e alle gambe dalle fiamme a San Giovanni di Posada. Trasportata dal 118 all'ospedale di Olbia, le sue condizioni non sono gravi. A quanto si è appreso la pensionata sarebbe rimasta dentro casa durante l'incendio, poi sarebbe uscita in strada dove è stata trovata ieri sera intorno alle 20 con diverse ustioni dagli uomini della Croce rossa intervenuti a sostegno della Protezione civile nella zona colpita dal rogo. Un 23enne di Siniscola è rimasto intossicato. Il giovane ha riportato un'insufficienza respiratoria acuta a causa del fumo sprigionato dalle fiamme ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. L'altra persona rimasta ferita è un vigile del fuoco che si è procurato una distorsione al ginocchio nelle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato al Poetto di Quartu.

FORESTALE, "INDAGINI COMPLESSE SUGLI INCENDIARI" - Investigatori della Forestale impegnati a 360 gradi nelle indagini per individuare gli incendiari che ieri, complice un fortissimo vento di maestrale, hanno messo in ginocchio la Sardegna. Si lavora raccogliendo testimonianze, acquisendo tutte le immagini delle telecamere presenti nei luoghi percorsi dal fuoco, comprese quelle dei privati. "Sono indagini complesse - spiega all'ANSA il comandante del Corpo Forestale regionale Fabio Migliorati - speriamo di arrivare presto ai responsabili. Sugli incendi di Muravera stiamo seguendo una precisa pista investigativa, ma al momento non possiamo dire di più. Per quanto riguarda le indagini su Posada proprio stamattina abbiamo rinforzato da Cagliari il nucleo investigativo di Nuoro. Stiamo davvero facendo il massimo, la Regione ha dato precise indicazioni". Per quanto riguarda Quartu Sant'Elena, secondo i primi riscontri della Forestale l'incendio all'ex camping Tamarix potrebbero essere stato provocato da un salto di fuoco dal canneto in fiamme di Molentargius, l'area umida e tutelata tra Cagliari e Quartu. Nelle prossime ore si avranno ulteriori particolari. "Stiamo operando bene sul fronte della prevenzione, anche la settimana scorsa abbiamo fatto un arresto nella zona di Oristano - sottolinea Migliorati - Ma gli eventi di domenica sono in qualche modo da considerarsi molto particolari anche per la presenza del forte vento che ha messo in difficoltà anche alcuni elicotteri impegnati nello spegnimento. Ci sono stati momenti in cui in Sardegna erano presenti contemporaneamente ben nove Canadair". "Siamo in campo per individuare i responsabili, anche impiegando mezzi speciali per raggiungere le zone più impervie - chiarisce il numero uno della Forestale - Bisogna ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato per spegnere gli incendi: qualcuno si è quasi buttato tra le fiamme per poter vincere questa battaglia. Sono stati giorni davvero drammatici".

ESPOSTO IN PROCURA DEL SINDACO DI POSADA - Il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, non ha dubbi sulla natura dolosa del gigantesco incendio che ieri ha devastato la costa tra il suo paese e Siniscola. Ha così annunciato la presentazione di un esposto alla procura di Nuoro contro ignoti. "I danni che abbiamo subìto sono gravissimi - spiega all'ANSA il primo cittadino - ed è chiaro che il rogo è stato innescato dagli incendiari, che devono pagare per quello che hanno fatto". Pronta anche la dichiarazione di stato di calamità naturale.

OLTRE 12MILA TRA RESIDENTI E TURISTI SENZ'ACQUA A POSADA - Il gigantesco rogo scoppiato ieri è in fase di bonifica ma un'altra emergenza sta mettendo in ginocchio Posada in queste ore. Le fiamme hanno investito il potabilizzatore del paese e i cittadini e residenti e turisti in villeggiatura sulla costa - dalle 12mila alle 14mila persone - sono rimaste senza acqua potabile. Il sindaco di Posada Salvatore Ruiu, nelle prime ore della mattina, ha emanato un'ordinanza in cui si fa divieto dell'uso di acqua per uso alimentare. Per limitare i disagi l'amministrazione comunale ha provveduto a far arrivare due autobotti per il paese e per la località balneare di San Giovanni. "Nel frattempo - assicura il sindaco Ruiu - stiamo provvedendo a ripristinare la funzionalità del potabilizzatore ma non sappiamo ancora quando sarà possibile riavere l'acqua potabile".

GEOLOGA, "APPETITI CRIMINALI IN AREE DI PREGIO" - "Gli incendi attuali sono verosimilmente una manifestazione di appetiti e interessi criminali, come dimostra il fatto che sono tutti, o per la maggior parte, localizzati in settori di elevato valore ambientale e paesaggistico come le zone umide e stagnali di Posada, parte anche del Parco regionale di Tepilora, aree boscate del Parco regionale dei Sette Fratelli e del Parco del Molentargius". Così Laura Cadeddu, geologa e presidente della sezione sarda della Società italiana di geologia ambientale, a proposito dei roghi che negli ultimi due giorni stanno devastando gran parte dell'Isola. Per l'esperta, "gli incendi risultano come un approccio comodo degli esseri umani per il raggiungimento di finalità varie senza alcuno sguardo concreto e reale sul futuro, sul danno che si apporta. Anche la tecnica preventiva del taglio delle piante, degli sfalci, del fuoco controllato in funzione di controfuoco preventivo risponde alla logica del modo più comodo e meno impegnativo per realizzare, appunto, la prevenzione, a prezzo però di un depauperamento ambientale: certo sempre meglio delle conseguenze di un incendio incontrollato, ma forse meglio ancora sarebbe un controllo capillare del territorio e una legislazione di contrasto agli interessi economici ed edilizi in tali aree molto più efficace dell'attuale". Le conseguenze degli incendi, chiarisce la geologa, "si estendono alle dinamiche fisiche del territorio, generando e/o incrementando fenomeni di dissesto idrogeologico come gli eventi di natura alluvionale e franosi e le diverse tipologie di erosione del suolo, i cui effetti si riverbereranno in un ambito ben più ampio".

