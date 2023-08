Comunicazione sociale, nell'Isola una Summer School

Scrittura, comunicazione sociale, marketing territoriale e social media. E' l'offerta proposta dal Master di Comunicazione sociale (Sociocom) dell'Università di Tor Vergata di Roma che quest'anno ha scelto la Sardegna per la sua Summer School.

Dal 28 agosto all'1 settembre, docenti, studenti e ospiti animeranno il Camp, che si terrà a Santu Lussurgiu. Previste presentazioni, incontri e workshop.

"Si tratta di un evento pensato come un laboratorio di idee, un luogo dove teoria e pratica si fondono per esplorare la comunicazione sociale e il marketing territoriale - spiega il direttore del master e docente di Comunicazione sociale, Andrea Volterrani - . Per questo motivo la Summer School è aperta anche a chi non è studente del master, purché in possesso di una laurea e desideri trascorrere una settimana intensiva all'insegna della buona comunicazione".

L'appuntamento offre laboratori paralleli focalizzati su competenze pratiche, come scrittura, comunicazione per le imprese sociali e social media. "Le iscrizioni scadono il 25 agosto - sottolinea ancora Volterrani - e per avere informazioni su come partecipare è possibile scrivere a mastersociocomm@gmail.com".

Accanto alle lezioni previste presentazioni di libri come il "Glossario fragile" a cura di Legacoopsociali nazionale e Sardegna, un'analisi profonda delle sfaccettature della comunicazione sociale; oppure "La biografia sociale" di Isabel Alfano e Andrea Volterrani.

E come "Media, linguaggi, comunicazione: scenari del presente e del futuro", un testo a cura di Elisabetta Gola (prorettrice alla Comunicazione dell'Università degli Studi di Cagliari), Fabrizio Meloni (responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari), Andrea Volterrani e Arianna Careddu (dottoranda in comunicazione pubblica dell'Università di Cagliari) con i contributi della conferenza internazionale Media and Mass Communication.



