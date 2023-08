Presunto terrorista Pkk arrestato, 'io estraneo alle accuse'

La Corte d'appello di Sassari deciderà domani la sorte di Devrim Akcadag, 48 anni, cittadino tedesco di origini turche, arrestato martedì scorso in Sardegna dalla Digos di Sassari in esecuzione di un mandato internazionale ai fini estradizionali emesso dalle autorità turche che lo accusano di essere un terrorista, fiancheggiatore del partito dei lavoratori curdi, Pkk/Kck, organizzazione ritenuta, appunto, terroristica dal governo della Turchia.

Questa mattina Akcadag è comparso davanti alla Corte d'appello di Sassari che deve pronunciarsi sulla misura cautelare e sull'estradizione. La procuratrice generale, Maria Gabriella Pintus, ha sollecitato la conferma degli arresti in carcere, mentre l'avvocato difensore, Stefano Mannironi, del foro di Nuoro, ha chiesto l'obbligo di dimora in una struttura di accoglienza in Sardegna, con l'obbligo di firma.

Devrim Akcadag ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee, spiegando alla Corte, presieduta dalla giudice Marina Capitta, che lui è completamente estraneo alle accuse che gli sono rivolte. È cittadino tedesco, vive a Berlino dove fino al 2020 operava come ricercatore all'Università e dove ora lavora come traduttore, in stretta collaborazione con le istituzioni.

Fino al 2010 lavorava come giornalista per alcune televisioni della Germania e del Belgio, per le quali ha prodotto diversi reportage sulle condizioni in cui vive il popolo curdo in Turchia.

La Corte ha concesso tempo alla difesa fino alle 11 di domattina per la consegna di ulteriore documentazione che comprovi la posizione di Akcadag, quindi si chiuderà in camera di consiglio per la decisione.

Intanto la figlia minorenne di Devrim Akcadag che al momento dell'arresto si trovava con lui in vacanza in un residence a Trinità d'Agultu, è stata affidata alla mamma e alla zia, arrivate ieri in Sardegna dalla Turchia, e ospitate ora a Sassari.



