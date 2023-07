Dopo Sant'Antioco Gianna Fratta sul podio a Cagliari

Gianna Fratta ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo ottenuto lo scorso anno.

L'apprezzata direttrice originaria di Erba, in provincia di Como, dirige orchestra e coro del Teatro Lirico, in un triplice appuntamento il 27, 28 e 29 luglio alle 21 al Parco della Musica per l'Attività musicale estiva 2023.

Un concerto sinfonico-corale dedicato a quattro celebri e amate pagine di Georg Friedrich Händel e Ludwig van Beethoven.

Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale si apre con Händel con l'esecuzione della Water Music suite e poi ancora la celeberrima Halleluja dal Messiah. Si prosegue con l'ottava sinfonia di Beethoven, col suo celebre minuetto.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.



