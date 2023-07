Sardegna infuocata, oltre 47 gradi nel Cagliaritano

La Sardegna nella morsa di Caronte: oggi è la giornata più calda di sempre con temperature che hanno superato i 40 gradi nell'80% del territorio. L'area maggiormente interessata dal picco è quella vicino a Cagliari: nel capoluogo, dove le persone si sono riversate sulla spiaggia del Poetto in cerca di refrigerio, si sono toccati i 42,3 gradi, mentre a distanza di pochi chilometri verso l'interno, nelle campagne di Sestu - secondo i dati di Sardegna Clima -, si superano i 47 gradi.

Il servizio Meteo dell'Aeronautica militare ha misurato nella base di Decimomannu i 44,2°: "L'anticiclone continuerà a farci compagnia in questi giorni ma già dalla giornata di domani una saccatura dal nord Europa, ora presente sulla Scandinavia, scenderà di latitudine e spingerà anticiclone verso sud - spiegano dal servizio meteo Am - arriverà quindi aria relativamente più fresca che porterà a un calo delle temperature in Sardegna di almeno 4 gradi" Già da lunedì però Caronte ritornerà ad invadere buona parte del Mediterraneo portando con sé una nuova ondata di calore: " in questo caso ci aiuta una ventilazione da nord ovest e quindi il calo dell'umidità. Una situazione che perdurerà sino a martedì - spiegano i meteorologi dell'Aeronautica - mentre da mercoledì cambierà lo scenario, grazie alla saccatura dal nord Europa che potrebbe riuscire a spazzare via dall'isola l'anticiclone africano mentre continuerà a permanere sul Sud Italia, Sicilia compresa".

