Cagliari e Sant'Antioco accolgono "Un'Isola di Musica"

Orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari sono protagonisti dell'attività estiva a Sant'Antioco e al Parco della Musica di Cagliari.

A dare il la alla rassegna "Un'Isola di Musica 2023", il 24 e 25 luglio alle 20.30 in piazza Cartagine a Sant'Antioco, ritorna sul podio Gianna Fratta, dopo il successo dello scorso anno a Cagliari. Il concerto sinfonico corale è dedicato a quattro celebri pagine di Händel e Beethoven. Il concerto sarà replicato il 27, 28 e 29 luglio alle 21 al Parco della Musica di Cagliari. Sono nove le serate fino al 9 agosto, per tre distinti programmi musicali.

Il 3, 4 e 5 agosto sempre alle 21 al Parco della Musica di Cagliari, Manuela Ranno ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo del suo debutto ottenuto lo scorso maggio per una serata dedicata a celebri sinfonie, intermezzi e cori tratti da famosissime opere di Rossini, Verdi, Puccini e Mascagni.

La rassegna musicale si concluderà il 9 agosto alle 21, al Parco della Musica di Cagliari, con il concerto sinfonico-corale di orchestra e coro del Lirico diretti da Carmine Pinto al suo debutto sul podio cagliaritano. In programma tre raffinate pagine di musica di ispirazione settecentesca. Il coro è preparato da Giovanni Andreoli.

Ogni spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.



