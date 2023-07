Seduta rinviata, in Aula camera ardente per Felicetto Contu

Discussione generale sulle sei mozioni sulla sanità rimandata alla prossima seduta del Consiglio regionale, fissata per martedì 18 luglio alle 17, alla presenza del governatore Christian Solinas. Si è chiusa la seduta dell'Assemblea che oggi avrebbe docuto discutere le mozioni sui nuovi ospedali, due della minoranza e quattro della maggioranza, perchè a quelle di Forza Italia e Riformatori se ne sono aggiunte una della Lega, illustrata dal capogruppo Michele Ennas, e una di Fratelli d'Italia, illustrato dal capogruppo Fausto Piga.

Ma i tempi sono stretti: nel pomeriggio l'Aula consiliare deve essere allestita per la camera ardente per Felicetto Contu, che resterà aperta anche tutta la giornata di domani, così dopo gli interventi dei relatori delle mozioni il presidente Pais ha deciso di rinviare la seduta. Anche tutte le commissioni già programmate saranno rinviate alla prossima settimana, compresa la conferenza dei capigruppo che alle 17 di oggi doveva incontrare gli ambulanti itineranti in sit-in sotto il palazzo di via Roma.

Da quanto si apprende, è rinviata anche la seduta della Giunta regionale che oggi tra le altre cose avrebbe dovuto approvare la delibera per il ricorso contro la fusione degli aeroporti del Nord Sardegna e che avrebbe probabilmente affrontato anche la questione delle nomine, in particolare quella del segretario generale.

ADDIO A FELICETTO CONTU, LA POLITICA SARDA PERDE IL SUO DECANO

Più volte assessore regionale della Sardegna, presidente del Consiglio regionale e poi parlamentare ed europarlamentare: la politica sarda perde il suo decano, Felicetto Contu, scomparso ieri sera all'età di 95 anni. Nato a Mogoro, comune del quale è stato anche primo cittadino, è stato a lungo presidente della Coldiretti Sardegna (negli ultimi anni ha ricoperto la carica onoraria) che aveva contribuito a fondare, portando l'agricoltura e le istanze delle campagne all'attenzione delle assemblee in cui si sedeva.

Di professione notaio, una lunghissima militanza nella Dc, il suo partito da sempre, poi nell'Udc, fino all'ultimo incarico nel 2009, quando in Consiglio regionale per la XIV legislatura ricoprì la carica di presidente della VII commissione consiliare permanente, mentre il suo ultimo incarico regionale fu quello del Difensore civico. È stato anche sottosegretario al ministero del Tesoro e a quello della Sanità.

Commosso il ricordo di Battista Cualbu e Luca Saba, rispettivamente presidente e direttore regionali di Coldiretti: "La Sardegna perde uno dei suoi più grandi protagonisti, non solo per aver sostenuto l'agricoltura come presidente, ma anche per la sua lunga e importante attività istituzionale in Consiglio regionale - scrivono - sempre in difesa del lavoro nei campi e del mondo delle campagne, Felicetto Contu con le sue battaglie ha saputo difendere tutto il comparto e raggiungere importanti traguardi sociali per gli agricoltori, a partire dall'assistenza sanitaria".

ANTONELLO PERU TORNA IN AULA, 'HO ATTRAVERSATO L'INFERNO'

"In questa nobile casa vorrei dire qualcosa perché da troppo tempo non l'ho potuto fare". Ha esordito così il consigliere regionale Antonello Peru, che questa mattina ha ripreso possesso del suo scranno nella massima assemblea sarda dopo la sospensione per gli effetti della legge Severino e dopo l'assoluzione in appello dal reato di tentata concussione. "Non mi interessa sapere chi pagherà o mi restituirà tutto, ciò che è passato non esiste più". "Non è stato facile attraversare l'inferno - ha raccontato Peru -: essere spiati, chiusi in una cella, allontanati dagli affetti e sbattuti fuori dal proprio lavoro, calpestando il mandato elettorale". "Non ce l'ho con nessuno - ha voluto chiarire -, non porto rancori e ringrazio pubblicamente tanti di voi per i tanti messaggi di solidarietà e vicinanza". Tuttavia, nelle parole del consigliere reintegrato non è mancato un attacco al consigliere che lo ha sostituito per un anno, Marco Tedde (Fi), che "prima mi ha mandato messaggi di vicinanza e solidarietà poi trasformate in un ricorso contro di me. Chi si comporta così non merita di rappresentare i sardi". Al termine del lungo intervento, Peru ha voluto dedicare il rientro in Aula a Giorgio Oppi, "che sto ricordando insieme al collega Tunis presentando la nostra nuova forza politica che vuole rendere protagonisti i cittadini", ha concluso riferendosi al nuovo soggetto fondato dai due consiglieri Sardegna al centro 20Venti.

