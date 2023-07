Sport e disabilità, a Orosei torna il 'Sardegna summercamp'

(ANSA) - OROSEI, 08 LUG - L'integrazione dei ragazzi disabili attraverso lo sport. E' questo lo spirito della quarta edizione di Sardegna Basket Summercamp che quest'anno, dal 9 al 15 luglio, si sposta da Cala Gonone (Dorgali) agli spazi del resort Marina Beach a Orosei.

Il camp è organizzato dall'Asd Speedysport di Dorgali e coinvolge 30 ragazzi senza disabilità e 30 con disabilità proprio per favorire l'integrazione. Gli atleti saranno seguiti da allenatori di grande esperienza come Marco Calamai, Pino Sacripanti, Augusto Conti, Simone Conti e da diversi pedagogisti, tecnici, psicologi e volontari. Tra gli ospiti della manifestazione Jack De Vecchi, già capitano della Dinamo Banco di Sardegna. Parteciperanno alle gare tanti giovani della pallacanestro Orosei e della Jchnos basket Nuoro.

"L'associazione ha sempre riconosciuto nella pratica sportiva uno degli strumenti più efficaci per stringere rapporti fra persone di diversa provenienza e condizione sociale, contribuendo a migliorare il benessere del singolo e a instaurare legami, condividere bisogni e scambiare competenze e conoscenze - spiega Francesco Fancello, responsabile organizzativo della Speedysport -. Grazie al Summercamp possiamo creare una nuova cultura della diversità, promuovendo il rispetto e l'inclusione nella società di tutte le persone con disabilità".

Il progetto, a cui partecipano anche la Sant'Elene basket di Dorgali e la Pallacanestro Orosei, nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento per la pallacanestro nazionale in uno dei siti turistici naturalistici più belli del Mediterraneo, il golfo di Orosei. "In questo Summercamp giocano insieme ragazzi autistici, ragazzi con un lieve ritardo, con un ritardo accentuato e normodotati - sottolinea Marco Calamai -. Riescono a farlo perché condividono un progetto ludico-educativo che unisce e non divide, che fa dell'accettazione dell'altro un principio e dell'attesa di ognuno una regola". (ANSA).