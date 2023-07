Ausiliari potranno multare anche fuori da strisce blu a Quartu

Gli ausiliari del traffico a Quartu potranno vigilare, all'interno delle aree in concessione, su tutti i posteggi, non solo su quelli a pagamento. Obiettivo: rendere più sicura la circolazione. Sono 15 gli operatori formati da Abaco Spa che da luglio amplieranno le loro competenze con l'attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, prima riservate esclusivamente agli agenti di polizia stradale.

Gli ausiliari, sulla base di un incarico specifico assegnato dal sindaco con decreto, sono ora autorizzati a controllare non solo le cosiddette "strisce blu", ma in generale, nelle zone di competenza, tutti i parcheggi scorretti che possono essere m motivo di pericolo o intralcio per il traffico.

"Una novità introdotta anche in virtù delle tante segnalazioni che riceviamo dai quartesi per comportamenti scorretti di altri cittadini o visitatori, che così facendo limitano la libertà di movimento e la sicurezza - spiega l'assessora a Mobilità e Trasporti Barbara Manca -. Penso alle soste non autorizzate su stalli disabili o su strisce pedonali oppure ancora davanti ai passi carrai".

Tutti e 15 gli ausiliari del traffico che si occuperanno di questi nuovi controlli allargati hanno seguito un percorso di formazione ad hoc. A loro è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7 e 157, relativi agli stalli blu, ma potranno sanzionare anche per le materie previste all'articolo 158 del Codice della strada che riguarda divieti di parcheggio e sosta fuori stallo, equità sociale, ordine e disciplina nell'utilizzo di aree pubbliche.