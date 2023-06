A.Onorato, 'allungare stagione in Sardegna gioverebbe a prezzi'

"La tratta da e per la Sardegna ha in media il prezzo dei biglietti più basso sui nostri traghetti, sia per quanto riguarda i passeggeri che per l'autotrasporto di merci. Sono prezzi competitivi e che riflettono l'alta qualità del servizio dato". Non ritiene che si possa parlare di caro traghetti, l'amministrazione delegato di Moby, Achille Onorato che a bordo della Moby Fantasy, la nuova ammiraglia della compagnia arrivata oggi nel porto Isola Bianca, ha parlato alla stampa del progetto di rilancio della società di navigazione che fa capo alla sua famiglia.

"Il vero tema è piuttosto la durata della stagione turistica che continua ad essere molto breve - ha aggiunto - Bisognerebbe cercare di fare una politica regionale che incentivi gli operatori locali a restare aperti un po' di più. Questo non guasterebbe e andrebbe ad influire su tutto, trasporti e prezzi di questi compresi".

"Oggi sono le navi, in generale, quelle che assicurano realmente i collegamenti su questa isola. Il tema della continuità territoriale aerea è un altro problema, perché ci si dovrebbe muovere tutti per migliorare anche questo aspetto. Più persone raggiungono l'isola, più ci sarà richiesta di merci e quindi di posti nelle nostre navi per gli autotrasporti".