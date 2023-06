A scuola di scienza con il Crs4, in 3 mesi coinvolti 2.000 bimbi

In soli tre mesi un totale di 2077 tra bambine e bambini della fascia d'età compresa tra i 4 e i 7 anni sono stati coinvolti in esperimenti divertenti, anche in inglese, alla scoperta della scienza per fornire loro spiegazioni semplici su fenomeni naturali e sulle principali tecnologie. Il progetto di divulgazione delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) avviate dal Crs4 il 13 marzo scorso, ha coinvolto 56 scuole, di cui 39 primarie e 17 dell'infanzia, dislocate in 31 comuni sardi. Le attività proseguiranno ancora sino al 14 luglio nelle sole scuole primarie di Aggius, Tempio Pausania e Olbia. Domani dalle 10.45 alle 12.15 appuntamento nella scuola dell'infanzia San Giuseppe a Sassari.

"Guardo i numeri e mi convinco sempre di più della bontà educativa e della potenzialità enorme della filosofia Stem - commenta l'assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu - Proporre ai bambini e alle bambine questo particolare e stimolante metodo di insegnamento, sviluppa in maniera diversa e più omogenea la loro formazione culturale e soprattutto la loro futura collocazione nel mondo del lavoro. In questa fascia d'età - spiega l'esponente della Giunta Solinas - manifestano una naturale curiosità verso gli argomenti di natura scientifica e tecnologica con un giusto approccio giocoso. Bisogna infatti mantenere sempre ben presente la necessità che i bambini e le bambine percepiscano la dimensione ludica come elemento centrale delle attività".

"Grazie a questa iniziativa - saottolinea l'amministratore unico del Crs4 Giacomo Cao - abbiamo instillato il germe delle discipline Stem in quella fascia di età dove i più piccoli sono estremamente ricettivi a cogliere elementi di innovazione che in età più avanzata possono perdersi. Avremo una piccola coda di impegni con le scuole dell'infanzia sino a metà luglio per ripartire da settembre. Contiamo di coinvolgere, nell'anno scolastico 2023-2024, un totale di circa 6.000 tra bambine e bambini dislocati in 90 comuni della Sardegna".