Al via Respiro, festival itinerante di arti performative

Terza edizione per Respiro, il festival nomade di arti performative e pratiche sensibili organizzato dal Teatro di Sardegna e in programma dal 25 giugno all'1 luglio. Il cartellone dell'evento - che si snoderà tra Cagliari, Nuoro, Ussana, Paulilatino, con un strascico nel borgo dell'Argentiera - ospita quest'anno scene performative internazionali e sostiene laboratori per l'infanzia, pratiche di riscoperta comunità, workshop sulle politiche inclusive, propone sperimentazioni musicali e alimentari.

Si parte il domenica 25 giugno a Sa Manifattura con l'inaugurazione della parte conclusiva di Wall Dialogue Resistance con l'installazione Wall, un allestimento che raccoglie materiali prodotti nell'ambito dei due anni del progetto. Lunedì 26 giugno e martedì 27 la performance immersiva corpo-suono movimento per un luogo buio e uno spazio aperto con l'opera di Sara Marasso e, a seguire, la proiezione del film Wall del regista Stefano Odoardi.

Sempre martedì 27 a Sa Manifattura, due workshop sulle buone pratiche inclusive rivolti ai partner della rete europea aperti alla cittadinanza. Al Faro Sant'Elia, Valentina Medda presenta "The Last Lamentation", un progetto artistico intorno al tema delle migrazioni e delle diaspore dal Sud Globale. Mercoledì 28 giugno a Su Siccu "Sottobosco" di Chiara Bersani.

Giornata itinerante - dal nome Respiro Fuoriporta - quella di giovedì 29 giugno che si aprirà con la visita (partenza alle ore 10) con bus & studio visit Nest&Tiscali, per poi proseguire al pozzo di Santa Cristina e infine a Nuoro. Il corpo politico è il soggetto principale dell'ultimo progetto performativo della compagnia Corps Citoyen in scena venerdì 30 giugno a Sa Manifattura.

In serata anche la composizione sonora Seismic percussion di Moon Ribas & Quim Giròn. Chiusura l'1 luglio, nello scenario di Campidarte, ad Ussana, con Nidi di Heart Studio, che propone una costruzione partecipata a partire dall'osservazione della creazione da parte degli animali Alle 21.30, la compagnia di danza Dewey Dell. Le curatrici artistiche sono Giulia Muroni e Valentina Salis, e - per questa edizione - Carol Rollo.