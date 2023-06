Carico di 5 chili di hascisc dalla Spagna, un arresto

Si era fatto arrivare dalla Spagna, via posta, un carico di hascisc, ma è stato scoperto. I militari della Guardia di finanza di Cagliari hanno arrestato un giovane e sequestrato 5 chili di hascisc.

Nei giorni scorsi i militari del Gico hanno intercettato una spedizione postale all'interno della quale erano inseriti i panetti di hascisc. Sequestrata la droga sono scattati gli accertamenti per individuare il destinatario del carico, acciuffandolo proprio mentre ritirava il pacco.

Il giovane adesso si trova in carcere a Uta. "La droga sequestrata, che si ritiene destinata alle piazze di spaccio dell'hinterland cagliaritano - spiegano dalle Fiamme gialle - era suddivisa in panetti riportanti vari marchi distintivi, compresi quelli di note griffe della moda e immessa sul mercato, avrebbe generato ricavi illeciti per oltre 25mila euro".