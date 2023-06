Nautic Event 2023, tre giorni di appuntamenti ad Alghero

Porti, marine e approdi. Ma non solo, il Nautic Event 2023 di Alghero sarà dedicato ad un sistema che parte dalla portualità, ma che si snoda per tutta l'Isola coinvolgendo tutti i sistemi e le filiere.

Ci sarà spazio per tutto quello che la Sardegna è in grado di offrire in un'ottica integrata di sviluppo ad Alghero, dal 9 all'11 giugno, alla Banchina Dogana del porto. Per attribuire alla nautica un valore diverso Assonautica Nord Sardegna punta a promuovere l'offerta turistica integrata regionale partendo dalle coste per giungere fino all'interno. Per scoprire il territorio in un percorso lungo il quale poter apprezzare cultura, tradizioni, ambiente, cibo, capaci di rappresentare al meglio la Sardegna che non si conosce e che generalmente si trova fuori dai circuiti turistici più noti.

Particolare riferimento anche all'ambiente, grazie alla collaborazione con la Fondazione One Ocean e attraverso varie azioni di sensibilizzazione sia dirette ai giovani che alle industrie e ai vari soggetti che operano in campo industriale.

Con un obiettivo principale, quello di creare una nuova cultura sia per quanto riguarda, in generale, i rifiuti (non solo di plastica) e sia per cercare di costruire un'economia blu sostenibile. Per capire quanto il mare e l'acqua siano centrali nel pensiero dell'uomo.

In occasione dell'evento di Alghero i partecipanti al Nautic Event verranno invitati a sottoscrivere la Charta Smeralda: un codice etico che guida individui, enti e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell'ambiente.