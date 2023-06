A Sassari studenti a caccia di cicche ripuliscono un rione

(ANSA) - SASSARI, 07 GIU - Duecento studenti della scuola media San Giuseppe di Sassari si sono armati di guanti e sacchi della spazzatura e hanno ripulito dai mozziconi di sigaretta le strade nei dintorni dell'istituto, cimentandosi in un "tour delle cicche".

Un'iniziativa organizzata da Legambiente e dall'assessorato all'Ambiente del Comune, per sensibilizzare i ragazzi verso la salvaguardia del pianeta. "Duecento giovani colorati sorridenti e volenterosi hanno pacificamente invaso il centro della città, passando a setaccio le vie che circondano la loro scuola, le loro case, il loro vivere quotidiano", spiega Michele Meloni, responsabile di Legambiente Sassari.

"Pensate che un solo mozzicone contiene oltre 4mila sostanze nocive: le cicche sono troppo presenti sulle nostre strade, nei nostri territori, fra l'erba e sulla sabbia delle spiagge. Il loro abbandono è socialmente accettato, ed è una piaga che oggi abbiamo contrastato e evidenziato. Lo abbiamo fatto insieme al nostro futuro, per il nostro ambiente". (ANSA).