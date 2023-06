A Cagliari e Carloforte torna il Sardinia Archeo Festival

Cosa spinge uomini e donne di ogni momento storico a vivere in comunità? Come nascono le città, come interagiscono, perché vengono abbandonate? Queste e altre domande saranno al centro del Sardinia Archeo Festival, evento divulgativo di archeologia (e non solo) giunto alla quarta edizione.

Ideato e organizzato dall'associazione Itzokor, il festival sarà ospitato a Cagliari, negli spazi del Ghetto, venerdì 9 e sabato 10 giugno, e all'ExMe di Carloforte sabato 17 giugno con incontri attorno al tema "Ritorno a Itaca": "Una riflessione - sottolineano gli organizzatori - sulla mitica città omerica simbolo di viaggi e ritorni ma soprattutto di sapere e conoscenza".

"L'Uomo stanziale, almeno a partire dal neolitico, ha imparato a godere dei privilegi della comunità - affermano gli organizzatori -. Ma perché è stata scelta proprio questa via? Sarà questa la prima domanda a cui cercheremo di rispondere nella nuova edizione del Sardinia Archeo Festival. E poi a tutte le altre che, di conseguenza, derivano: quando nascono i primi centri di vita comunitaria? E cosa ne determina l'organizzazione sociale, politica, culturale, urbanistica, cui diamo il nome di 'città'? Proveremo a capire anche come muore una città, come si spopola un centro urbano, dove vanno a finire i suoi abitanti.

Scaveremo nelle storie delle fondazioni di città famose come Cartagine, nelle dinamiche di potere delle città etrusche, cercheremo di capire cosa sia successo nella Sardegna nuragica o nel Mediterraneo all'arrivo dell'Islam. Ma il Festival diventerà occasione anche di rendere omaggio alla città di Cagliari, che cercheremo di ricostruire nel racconto del suo sviluppo dal Cinquecento fino alle ricostruzioni dopo i bombardamenti del 1943".

La tre giorni di Sardinia Archeo Festival metterà a confronto 18 tra studiosi e studiose di archeologia, storia, geografia, antropologia provenienti dal mondo dell'università e della ricerca che faranno il punto sulle indagini più affascinanti e aggiornate attorno alle nostre città.

Gli incontri prenderanno il via venerdì alle 15.30 al Ghetto e proseguiranno fino a sera con gli interventi di Giacomo Pozzi, Alessandro Usai, Francesca Desogus, Marco Milanese, Stefano Mais, Francesco Mascia.