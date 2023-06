Nuovo stadio Cagliari, il 3 luglio prima Conferenza servizi

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GIU - E' stata indetta oggi la Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo del nuovo stadio di Cagliari. La prima riunione - annuncia l'amministrazione comunale - è stata convocata per il 3 luglio.

La Conferenza di servizi permetterà di condurre all'emissione del provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati, necessario alla realizzazione dell'opera. Nei prossimi giorni verrà depositata l'istanza di Valutazione impatto ambientale (Vas) negli uffici regionali.

Si entra, dunque, in una fase decisiva per il nuovo stadio "Gigi Riva", con il sindaco Paolo Truzzu che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera alla Regione - destinatari il presidente Christian Solinas e l'assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu - per definire, dopo tre mesi di attesa, l'accordo di programma e girare al Comune i 50 milioni di euro stanziati con l'ultima Finanziaria.

"Occorre definire l'accordo di programma - scrive Truzzu - che consentirà alla Regione, e in particolare all'assessorato dei Lavori pubblici al quale le risorse risultano assegnate nel bilancio regionale, di impegnare la spesa a copertura della propria quota di cofinanziamento dell'intervento. Solo successivamente questo ente potrà indire la gara per l'individuazione del soggetto che dovrà redigere il progetto esecutivo, realizzare l'opera e gestirla".