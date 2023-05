Contro caro affitti apre a Cagliari campus per 240 studenti

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo campus universitario di viale La Playa a Cagliari. È intitolato a Emilio Lussu, politico e scrittore, autore di Un anno sull'altipiano. Centrale, vicino al porto e alla stazione ferroviaria e degli autobus. Mensa, auditorium, sale studio, polo direzionale e aree all'aperto: il progetto è dell'architetto brasiliano Paulo Mandes da Rocha.

Gli studenti entreranno nella struttura nei prossimi giorni: a disposizione per ora ci sono 240 posti, ma il progetto prevede 400 posti. "E' vero che in questa fase finale dell'anno accademico, per via delle ristrutturazioni in corso, sono attivi solo circa 400 posti letto - fa sapere l'Ente per il diritto allo studio -, ma col progredire dei lavori diventeranno circa 600 nell'ultimo trimestre del 2023, per poi divenire circa 1.000 nel terzo trimestre del 2024. Successivamente al termine del 2025 con la conclusione del secondo lotto del Campus di Viale La Plaia e la riqualificazione a nuova casa dello studente della nostra sede del Corso Vittorio Emanuele i posti totali diventeranno circa 1.700".

Corridoi spaziosi, un bagno per ogni stanza, due letti e due ampie scrivanie. Un piano è dedicato a spazi collettivi e sale studio, al piano terra le attività commerciali. C'è un auditorium, una grande piazza coperta di circa duemila metri quadri. Nella mensa 600 posti con vista panoramica grazie alla grande vetrata.

"Arriviamo dopo tanti anni a inaugurare una parte di un progetto ampio - ha detto il presidente della Regione Christian Solinas, in passato presidente dell'Ersu - è una risposta in termini di servizi agli studenti sardi per l'investimento più importante della loro vita, la formazione universitaria".

Il piano dell'Ersu precede la ristrutturazione delle case dello studente ed entro i prossimi due anni è previsto il completamento del secondo lotto del nuovo campus. Questo significa - spiega l'Ersu - ulteriori 440 posti letto disponibili, oltre a una nuova mensa di 400 posti a sedere e una palestra coperta di 500 mq.