L'innovazione digitale mette radici nell'agrolimentare

Far conoscere alle aziende sarde le potenzialità dell'innovazione digitale applicata a un settore tradizionale come quello alimentare.

È questo lo scopo del seminario teorico e al laboratorio esperienziale dal titolo "Le nuove frontiere del cibo: food design e fabbricazione digitale tra innovazione e sostenibilità", organizzato dall'I-Lab della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di Dintec, nell'ambito del percorso "Il digitale non è mai stato così semplice" dedicato alla trasformazione digitale. L'appuntamento è in programma giovedì 1 giugno nei locali della Camera di commercio, in via Roma, a Sassari.

Docente del corso sarà l'architetto e designer, Francesco Bombardi, docente di Unimore e Politecnico di Milano, che spiegherà come il mondo tecnologico e digitale può essere applicato ad ambiti tradizionali e creativi come quello alimentare.

Ai partecipanti sarà illustrata l'elaborazione di nuovi concept di prodotti, partendo dalla ricerca e sviluppo fino alla realizzazione pratica, con l'applicazione delle nuove tecniche della fabbricazione digitale nel cibo: stampa 3D, 4D, lasercut, robotica e termoformatura.

Una parte della formazione sarà dedicata al futuro del prodotto alimentare negli scenari dell'economia circolare e nell'emergente campo della space economy.

Saranno inoltre approfonditi temi quali: food design, il riciclo nella catena alimentare, la fabbricazione digitale, il cibo nell'economia circolare.

I partecipanti al seminario potranno, previa iscrizione, prendere parte anche al successivo laboratorio esperienziale.