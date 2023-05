Comunali: Sardegna al voto, prove di alleanza tra Pd e M5s

Non può essere considerato un vero e proprio test in vista delle regionali del 2024, ma la tornata delle amministrative nella Sardegna a guida centrodestra, ha il suo piccolo laboratorio politico.

Sono 39 i Comuni al voto, di questi solo due Assemini e Iglesias, superano i 15mila abitanti, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio.

L'attenzione va su Assemini: è il centro più popoloso di quelli chiamati alle urne, con 26.159 abitanti, ora governato dal commissario Bruno Carcangiu. Tre i candidati: torna l'ex sindaco Mario Puddu, il primo del M5s in Sardegna, fuoriuscito dal movimento e ora appoggiato da quattro liste (la sua civica con i Riformatori, Udc e Sardegna 2020). Il centrodestra è rappresentato da Fi, Fdi e Lega che puntano su una donna, Niside Muscas. È nella coalizione progressista l'esperimento che potrebbe portare a una nuova alleanza tra M5s e Pd e la sinistra. Il candidato è Diego Corrias, 46 anni, sostenuto anche da Psi e dalla civica Assemini va avanti.

Sfida a tre anche a Iglesias, 25.382 residenti, dove il centrodestra non è riuscito a proporre candidati e si è diviso.

Fdi da sola presenta Luigi Biggio, 45 anni, consigliere comunale uscente ed ex assessore delle Politiche giovanili, mentre il resto dei partiti appoggia, ma senza alcun simbolo, il medico cardiologo Giuseppe Pes, che nelle quattro civiche porta esponenti del M5s (che qui non trova l'accordo con il Pd), Riformatori, Lega, Udc, Forza Italia. Il centrosinistra punta tutto sul giovane sindaco uscente Mauro Usai, sostenuto da sette liste, oltre il Pd, Progressisti, Idea Sardegna e altre civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc.

Tra gli altri Comuni al voto, a Tortolì, in Ogliastra, i candidati sono quattro: Lara Depau, Marcello Ladu, Franco Pili e Fabrizio Porrà. A Cabras, il paese dei Giganti di Mont'e Prama, la sfida è a due, tra l'uscente Andrea Abis e Gianni Meli. In totale nella Città metropolitana di Cagliari sono due i Comuni coinvolti nelle amministrative, in provincia di Nuoro 8 e a Oristano 12, a Sassari sei e nel Sud Sardegna 11.