Vespucci e Luna Rossa, gemellaggio nel golfo di Cagliari

Storico incontro nel golfo di Cagliari tra la nave scuola della Marina militare "Amerigo Vespucci" e Luna Rossa, la barca che rappresenterà l'Italia alla prossima edizione di Coppa America di vela.

Il prototipo varato lo scorso ottobre nel capoluogo sardo, quartier generale del team italiano, ha girato più volte intorno alla "collega" più anziana con le vele spiegate come segno di saluto.

L'ultima volta che le due eccellenze italiane del mare si sono incontrate è stato ventuno anni fa in Nuova Zelanda.

A bordo della nave varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, ospiti del comandante Luigi Romagnoli, i velisti del team che nel 2024 cercherà di portare in Italia l'America's cup, guidati dallo skipper Max Sirena.

Luna Rossa si è avvicinata alla Vespucci a una velocità di circa 25 nodi. Più lenta la storica barca a vela della Marina militare, circa sei nodi. "Un modo per salutarci - ha detto il comandante Romagnoli - in vista dei nostri rispettivi impegni.

La Vespucci infatti affronterà il giro del mondo".

Raggiante anche Sirena: "Due imbarcazioni che vivranno grandi avventure - ha detto - un modo per scambiarci gli auguri. Noi ci stiamo allenando ogni giorno e ogni giorno proviamo delle novità. Poi sarà il campo di regata a dire la verità".