Spaccio di droga nelle scuole di Sassari, 9 minori denunciati

Spacciavano hashish e marijuana ai loro coetanei prima di entrare a scuola, intascavano i soldi e poi andavano tranquillamente a lezione. Fra i loro clienti c'era chi consumava direttamente davanti alla scuola e chi metteva la droga nello zaino e poi entrava in classe. Al termine di una minuziosa indagine condotta dalla Polizia locale di Sassari, nove minorenni sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. I più attivi nello spaccio hanno un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, mentre tra i consumatori ci sono ragazzi anche più giovani.

A sei di loro, residenti in tre comuni dell'hinterland e in città, sono state notificate misure cautelari dalla stessa Polizia locale. I sei minorenni dovranno rispettare l'obbligo della permanenza domiciliare tra le ore 18 e le 6 del mattino, non potranno frequentare locali di svago, non potranno comunicare tra loro, sono stati inseriti in un percorso educativo che sarà definito dai servizi minorili dell'Usma presso il Tribunale per i minorenni di Sassari. A un minore è stata applicata la misura cautelare della permanenza domiciliare.

Le indagini sono partite a gennaio, dopo che alcuni dirigenti scolastici hanno ripetutamente segnalato agli agenti del comando di via Carlo Felice il comportamento di diversi studenti che durante le lezioni manifestavano disattenzione e sonnolenza. Gli agenti del Nucleo sicurezza urbana, con appostamenti e con l'uso anche di microtelecamere, hanno raccolto elementi decisivi per le indagini.

Durante due mesi di controlli quotidiani è stata documentata una frenetica attività di spaccio: tutto si sviluppava in un quarto d'ora: tra le 7,55 e le 8,10 i giovani coinvolti arrivavano in città provenienti dall'hinterland, con i mezzi pubblici, incontravano altri ragazzi fra i 14 e i 18 anni e vendevano loro la droga.