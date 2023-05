Gaia Tortora, 'adattare carcere Quartucciu o trasferire minori'

"Sto girando per gli istituti minorili di tutta Italia, qui il clima è buono, i ragazzi sono seguiti bene e il personale è molto attento, ma la struttura così non può andare". È unanime la posizione sulle condizioni dell'istituto penale minorile di Quartucciu . A certificarlo una visita ufficiale promossa dalla Garante dei detenuti Irene Testa, che insieme al sottosegretario Andrea Ostellari ha voluto anche Gaia Tortora, la giornalista, vicedirettrice del Tg di La7 e figlia del popolare conduttore tv vittima di un errore giudiziario.

"La struttura è fatiscente, lontana dal centro abitato e difficile da raggiungere per i familiari dei ragazzi detenuti - ha sottolineato al termine del sopralluogo nella struttura -. Solo da poco hanno l'acqua calda, l'impianto elettrico non è a norma, non è pensabile farli stare così e questa è anche l'intenzione del sottosegretario che oggi ha potuto constatare queste condizioni - ha detto Tortora - O si investe per adattarla o i ragazzi devono comunque essere trasferiti in un luogo più adatto".