Comunali: domani in Sardegna Fico e Appendino (M5s)

Roberto Fico, Chiara Appendino e Alessandra Todde: dopo l'annullamento della visita del leader nazionale del M5s Giuseppe Conte, si chiuderà con i tre esponenti nazionali, giovedì 25 maggio, la campagna elettorale di Diego Corrias, candidato sindaco di Assemini e di tutta la coalizione progressista che lo sostiene nella corsa. L'appuntamento è per le 18 in piazza Sant'Andrea. Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, e Iglesias sono gli unici comuni sopra i 15mila abitanti interessati alla tornata amministrativa fissata in Sardegna per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Oltre agli ospiti annunciati, prenderanno parte alla giornata anche il senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del M5s sardo, il deputato Emiliano Fenu, la senatrice Sabrina Licheri, ex sindaca di Assemini, i quattro consiglieri regionali pentastellati, tutti i referenti provinciali e il resto della coalizione progressista. "Siamo contenti di ospitare due importanti figure nazionali del M5s come Appendino e Fico e siamo orgogliosi della campagna elettorale che abbiamo portato avanti in queste settimane ascoltando i cittadini, le loro esigenze e le loro aspettative. 'Assemini va avanti' non è solo uno slogan ma è l'impegno che abbiamo preso con la nostra città e con chi la vive ogni singolo giorno", sottolinea l'aspirante sindaco Corrias.