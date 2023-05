Chiamano 112 per segnalare finti disturbi dei vicini, denunciati

Telefonavano in continuazione a polizia e carabinieri per segnalare che i vicini di casa disturbavano, ma i veri stalker erano loro. Lo hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Oristano che hanno denunciato due coniugi per atti persecutori.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i coniugi avrebbero più volte chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per segnalare presunti disturbi alla quiete pubblica da parte della vicina di casa e dei suoi familiari, rendendo loro la vita impossibile.

Ma ogni volta che le forze dell'ordine arrivavano non riscontravano nulla.

Dagli accertamenti è emerso che il loro intento era quello di fare in modo che i vicini lasciassero la casa.

Per i coniugi è scattata la denuncia.