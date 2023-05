Case vacanze affittate in nero, evasi 324mila euro

Centinaia di case per le vacanze affittate in nero, sia nelle rinomate località turistiche del sud Sardegna che a Cagliari. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza che, dall'inizio dell'anno, hanno effettuato controlli nel settore turistico e in particolare quello relativo alle locazioni di immobili, come case vacanze, appartamenti, monolocali. Dagli accertamenti è emersa un'evasione fiscale complessiva per oltre 324mila euro messa in atto da una dozzina di proprietari immobiliari.

Ma non solo: i militari della Fiamme gialle hanno puntato i riflettori anche contro il settore del trasporto privato e in particolare sugli aerotaxi. "I controlli dei Finanzieri in servizio presso lo scalo Mario Mameli di Elmas hanno preso in considerazione tutti i voli passeggeri effettuati tramite aerotaxi nella prima parte di quest'anno - spiegano dalla Gdf - ad esito delle attività ispettive, sono emersi 84 voli, operati da compagnie estere, per i quali, in relazione ai 646 passeggeri trasportati, è stato omesso il versamento dello specifico tributo, pagato direttamente dai fruitori del servizio, per un ammontare complessivo di 75.400 euro. A fronte delle violazioni contestate sono state altresì irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 22.620 euro".