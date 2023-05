Aggrappato a semirimorchio minorenne tenta imbarco a Olbia

Si era aggrappato al pianale di un semirimorchio e così nascosto stava cercando di imbarcarsi su una nave in partenza dal porto Isola Bianca di Olbia diretta a Livorno: un minorenne di origine algerina è stato fermato dal personale della Security portuale dell'Adsp del Mare di Sardegna ieri sera prima della partenza. l giovane aveva con sé dei documenti falsi in cui era riportata la nazionalità italiana. Anche nei giorni scorsi aveva provato ad eludere i controlli scavalcando le recinzioni dell'area ad accesso ristretto degli imbarchi.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i suoi tentativi. Una volta fermato, il giovane è stato consegnato alla polizia di frontiera per le operazioni di identificazione. Si tratta dell'ennesimo tentativo di imbarco clandestino nei porti di competenza dell'Adsp e per questo motivo, con l'inizio della stagione estiva, l'ente fa sapere che verranno intensificati i controlli dei mezzi di imbarco nei piazzali di sosta dei semirimorchi, anche a tutela della salute di chi per disperazione cerca di superare i confini dell'isola utilizzando i mezzi più disparati.