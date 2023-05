Sport acquatici contro dipendenza da smartphone, nasce progetto

Staccarsi dal cellulare per due ore alla settimana: è la sfida lanciata da Scuola Apnea Sardegna a 80 adolescenti tra i 10 e i 19 anni di Cagliari, Arbatax e Oristano con il programma Blue Life. L'obiettivo del programma, supportato e patrocinato dalla società Sport e salute del ministero dell'Economia e dalla Fondazione di Sardegna, attraverso la Federazione italiana Pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato (Fipsas), e coordinato da Scuola Apnea Sardegna, nasce dall'esigenza di avvicinare bambini e ragazzi agli sport acquatici, per combattere la sedentarietà - causata anche dalla dipendenza dagli smartphone e dall'iperconnessione - e tutte le patologie correlate, tra cui il diabete, in crescita in Sardegna negli ultimi anni.

Cifre che si sommano agli ultimi dati dell'Istituto superiore della sanità che rilevano in Italia 2 milioni di ragazzi nella fascia 11-17 (Generazione Z) a rischio dipendenze soprattutto da cibo, videogiochi e social media. Disagi che sfociano in problemi comportamentali, di apprendimento e attenzione, non in ultimo disagi in famiglia.

Il programma prevede sei mesi di lezioni completamente gratuite di due ore a settimana - finanziate dal programma - tra nuoto e altre discipline sportive acquatiche (nuoto pinnato, apnea, tiro al bersaglio subacqueo, Blsd-Rescue) anche in mare; previsti anche incontri di nutrizione e wellbeing digitale per confrontarsi sul proprio stile di vita, anche insieme a esperti e campioni dello sport.

"Abbiamo una ventina di ragazzi e ragazze dal Cagliaritano, la gran parte dei quali non avevano mai fatto nuoto o sport in precedenza - spiega Simone Mingoia, presidente di Scuola Apnea Sardegna e referente del progetto - i risultati al momento sono molto incoraggianti: i ragazzi ritrovano uno spazio proprio di apprendimento e di socializzazione con miglioramenti sull'umore e sulla salute che misureremo via via nel corso dell'anno e del progetto".