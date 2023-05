Vola dal ponte con la moto a Tertenia, morto centauro tedesco

Incidente mortale questa sera a Tertenia. Un motociclista tedesco ha perso la vita intorno alle 17.30 a Tertenia dopo che con la sua moto, è uscito di strada alla periferia del paese in via Roma, cadendo dal ponte sul rio Corongiu, dopo un volo di sei metri. E sono gravi le condizioni della moglie del centauro che viaggiava con lui.

I medici del 118, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno provato a rianimare l'uomo ma dopo poco non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna, invece, viene trasportata dall'elisoccorso di Alghero all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto per il recupero della vittima e della ferita ci sono i Vigili del fuoco. Sono arrivate anche le forze dell'ordine che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.