Basket: Dinamo vince gara 4 dei playoff e vola in semifinale

Vittoria all'ultimo respiro per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ieri notte in gara 4 dei playoff scudetto ha superato per 87-83 la Reyer Venezia chiudendo la serie sul 3-1 e conquistando il passaggio alla semifinale, in cui affronterà Milano.

I biancoblu, che nel corso della gara hanno raggiunto un vantaggio massimo di 15 punti, hanno sudato freddo nell'ultimo minuto di gioco, subendo l'incredibile rimonta di Venezia: gli orogranata trascinati da un indemoniato Jayson Granger (quattro triple di fila e 30 punti finali), si sono riportati a -2. È stata decisiva la freddezza di Diop dalla lunetta per ricacciare la Reyer a 4 lunghezze e vincere la partita.

Proprio il centro italo senegalese, Mvp indiscusso della serie, è stato anche ieri decisivo con 19 punti, 10 rimbalzi e 2 assist. Meglio di lui nel tabellino ha fatto la guardia croata Filip Kruslin, tornato a essere un cecchino da oltre l'arco con ben 6/9 da tre e 22 punti totali.

Apporto fondamentale alla vittoria anche dal solito Dowe (15 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) e da Treier (11 punti con 3/4 da tre).

"È stata una partita eccellente per intensità, abbiamo fatto una prova di grande spessore davanti a una grande squadra come Venezia, che ha messo in campo tutta la sua forza, e uno straordinario Granger", ha detto il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, a fine gara. "Adesso godiamoci questa vittoria, a Milano penseremo domani".

Complimenti alla Dinamo anche dallo sportivo coach della Reyer, Neven Spahija: "Congratulazioni alla Dinamo per la vittoria e la qualificazione alla semifinale. Sono orgoglioso dei miei giocatori che hanno lottato fino in fondo. Ai nostri tifosi dico che torneremo più forti di prima per l'inizio della nuova stagione".