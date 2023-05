Torna a luglio il Festival Letterario dell'Archeologia

Una rassegna letteraria con quattordici volumi presentati da autrici e autori, gli spettacoli dal vivo con Andrea Purgatori, Makkox e Valerio Aprea, cinque concerti musicali tra cui i live di Nitro e Meg.

Sono solo alcuni tra gli ospiti e gli appuntamenti della seconda edizione del "Festival letterario dell'Archeologia. Un viaggio lungo tremila anni", che si terrà dal 7 al 9 luglio con una coda il 2 e il 3 agosto a San Salvatore di Sinis a Cabras.

Saranno quindi i libri il filo rosso dell'iniziativa che spazierà dai talk letterari fino alla musica dal vivo, senza rinunciare a momenti di intrattenimento e di riflessione. La letteratura diventa dunque un'ulteriore leva di valorizzazione dei territori e sarà lo strumento per toccare numerosi temi con autrici e autori come Ester Viola, Annalisa Cuzzocrea, Ben Pastor, Marco Frittella, Gino Castaldo, Alberto Grandi, Cristina Caboni e molti altri.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Mont'e Prama in collaborazione con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e il sostegno della Regione Sardegna tramite il Centro regionale di Programmazione e Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.

"Ci prepariamo a un'estate ricca di eventi e fra questi non poteva mancare la seconda edizione del Festival letterario dell'Archeologia, che lo scorso anno ha avuto un enorme successo e che intendiamo riproporre come elemento imprescindibile per la diffusione culturale - ha detto il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni - La Fondazione in questi mesi ha optato per una promozione in larga scala delle ricchezze territoriali del Sinis. La comunicazione mediatica, la divulgazione scientifica e quella portata avanti attraverso il canale dello sport sono state sostanziali, ma i Libri restano comunque il punto di partenza del sapere".