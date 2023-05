Si rompe condotta principale, Oniferi senz'acqua

"A causa dell'ennesima rottura della condotta principale in località Sas Tancas, agro di Sarule, siamo senza acqua". L'avviso è stato pubblicato dal Comune di Oniferi sulla sua pagina Facebook, per avvisare i cittadini.

"ll punto interessato dalla perdita non è stato ancora individuato. Abbiamo sollecitato immediato intervento visto il grave disagio. Gli operai di Abbanoa sono sul posto", fa sapere l'amministrazione.