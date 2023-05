Maltempo: allerta gialla di 48 ore per piogge e temporali

Piogge e temporali in arrivo in Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) a partire dalla mezzanotte di venerdì 19 maggio e per le successive 48 ore, per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Flumendosa, Tirso, Gallura e Logudoro. "Nella giornata di sabato 20 - si legge nel bollettino - sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati e localmente elevati nel settore orientale; generalmente moderati sul resto del territorio. Domenica 21 maggio si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati generalmente moderati. Si prevede un'attenuazione dei fenomeni nel corso della seconda parte di domenica".