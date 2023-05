Malore per autista bus, abbatte 2 semafori e finisce in giardino

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - Un probabile malore di un autista della linea Qsb del Ctm e il bus impazzito ha divelto due pali semaforici e ha terminato la sua corsa in un giardino di una casa. E' accaduto questa mattina, attorno alle 7.20 all'incrocio tra Viale Colombo e via S'Arrulloni, a Quartu Sant'Elena.

Per l'autista, che è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, pare solo lievi contusioni, ma nessun altro è rimasto ferito: sul mezzo pubblico, infatti, non era presente alcun passeggero e, vista l'ora, non c'era nemmeno nessuno per strada.

Sul posto, oltre ai tecnici del Ctm, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Quartu. (ANSA).