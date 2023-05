Nasce Biennale Barbagia, la rete degli operatori culturali

Si terrà a Orani da venerdì 26 maggio, con inizio alle 17, il via ufficiale delle attività di Biennale Barbagia, la rete degli operatori culturali della Barbagia che unisce più di 30 tra enti pubblici, imprese e associazioni culturali e che mira a rafforzare la cooperazione fra gli operatori culturali dell'area Gal Barbagia per la progettazione, organizzazione e gestione di servizi in rete ed eventi. Esito del progetto guidato dalla Fondazione Nivola e finanziato dal Gal Barbagia con il secondo bando dell'intervento "Costruire la rete degli operatori per gestire i sevizi culturali con l'utilizzo di nuove tecnologie", riunisce i comuni di Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

"Il territorio del Gal Barbagia è ricco di attrattori culturali e di tradizioni viventi - afferma Paolo Puddu, presidente del Gal Barbagia e imprenditore del settore agroalimentare - un patrimonio che può essere valorizzato e messo a sistema attraverso questa rete capace di condividere strumenti gestionali e promozionali. Il territorio del Gal, infatti, vede una compresenza di luoghi della cultura, emergenze archeologiche, patrimonio immateriale, enogastronomia e artigianato fortemente attrattiva per il turista, anche fuori stagione, a patto di poter essere valorizzata attraverso strumenti condivisi".

La Biennale Barbagia inizia, quindi, la sua programmazione con Here I stay festival 2023, formula di tre giornate tra musica, laboratori e arte contemporanea che ha l'obiettivo di essere, grazie alla musica, un ponte culturale tra l'Isola e il resto del mondo. Il festival musicale internazionale, tra i più apprezzati nel panorama nazionale, giunge quest'anno alla 14/a edizione e riconferma la scelta di luoghi insoliti e bellissimi, come il Museo Nivola di Orani, spazio di arte contemporanea tra i più interessanti in Sardegna, che ha ospitato il Festival nelle ultime tre edizioni.

"Siamo felici di ospitare al Museo Nivola questo primo evento della Biennale Barbagia - afferma Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola - un progetto che ha la sua ragion d'essere nelle idee di sistema territoriale e di networking culturale che sono da sempre alla base del lavoro della Fondazione Nivola e del Museo Nivola".