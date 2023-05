Moby e Tirrenia lanciano linee stagionali per la Sardegna

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Moby e Tirrenia hanno annunciato il ritorno di tre linee stagionali. Due al via dal 18 maggio e una da giovedì 25.

Da giovedì 18 saranno attive la Genova-Olbia-Genova che proseguirà sino al 22 ottobre con quattro navi dedicate , la Moby Aki, la Moby Wonder, la Moby Otta e la Moby Drea e la Livorno - Bastia - Livorno sino al 1 ottobre con viaggi diurni e partenze da Livorno in direzione di Bastia la mattina e ritorni dalla Corsica verso l'Italia il pomeriggio, tutti i giorni.

Una settimana dopo, il 25 maggio parte invece la Genova-Bastia-Genova, con corse di andata notturne e di ritorno diurne. Da metà agosto gli orari si invertiranno e le partenze da Genova saranno con corse diurne e quelle da Bastia in notturna.

La linea inoltre sarà ulteriormente rafforzata nei week-end di luglio ed agosto, con partenze diurne veloci da Genova con Moby Aki e Moby Wonder.

L'apertura di queste linee si aggiunge a quelle operative tutto l'anno - Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba - e alle linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch'esse attive 365 giorni all'anno in entrambe le direzioni.

Le due compagnie hanno anche annunciato una promozione dedicata a tutti coloro che acquisteranno fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d'Elba , riceveranno un buono sconto del 20 per cento dell'importo pagato (al netto di tasse e diritti) da spendere sul viaggio successivo. (ANSA).