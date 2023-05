Sparatoria a Nuoro, si costituisce il pregiudicato che ha forzato il posto di blocco

Si è costituito alla Polizia, dopo una fuga durata sette ore, Costantino Contena, il 40enne pregiudicato di Nuoro che questa mattina, alla guida di un'Alfa Romeo Mito, ha forzato un posto di blocco dando vita a una sparatoria in centro con il ferimento di un poliziotto. L'uomo si è consegnato in Questura al capo della Squadra mobile di Nuoro Fabio Di Lella.

E' stato riconosciuto dalla Polizia perchè già pregiudicato per droga, l'uomo di circa 40 anni che questa mattina ha forzato un posto di blocco all'ingresso di Nuoro dando vita ad un inseguimento nelle strade cittadine a cui è seguito un conflitto a fuoco in cui è rimasto leggermente ferito un agente. Bloccato in piazza Indipendenza, il conducente si è dato alla fuga ed è ora caccia all'uomo.

Quando il conducente è fuggito a piedi in una parte della città in cui la ricerca potrà essere agevolata dalle telecamere presenti nella zona: il luogo della sparatoria è, infatti, a pochi passi dal Comune, dalla Questura e dalla Prefettura. Quando la Mito ha rallentato la sua corsa, gli agenti hanno sparato alle gomme costringendo l'uomo alla fuga a piedi.

Dalla Questura di Nuoro parlano di "accertamenti" sul ferimento dell'agente, mentre la città è circondata da posti di blocco con le ricerche sono coordinate dalla Squadra Mobile di Nuoro. Nel frattempo la procura di Nuoro, con la pm di turno Ilaria Bradamante, ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

Sua è risultata la vettura, una Mito, che non si è fermata all'alt e suo è il cellulare trovato all'interno della macchina abbandonata tra il liceo classico Asproni e il Comune. I ragazzi del classico e quelli del liceo delle scienze umane e musicali hanno dovuto rinunciare alla ricreazione all'aperto su disposizione della questura, poi le lezioni sono riprese regolarmente. Il lavoro degli investigatori prosegue con la visione delle telecamere di sorveglianza per capire in quale direzione è fuggito l'uomo e con gli accertamenti balistici della scientifica per capire quali armi abbiano sparato.

L'AGENTE FERITO GUARIRA' IN POCHI GIORNI - Sta bene l'assitente capo della Squadra Mobile di Nuoro, Nicola Catte, 51 anni di Oliena, ferito questa mattina di striscio a una gamba nella sparatoria seguita all'inseguimento di una Alfa Romeo Mito che non si è fermata all'alt, fatti avvenuti intorno alle 10.15 tra via Brigata Sassari e via Trieste. Trasportato all'ospedale San Francesco, l'agente è stato giudicato guaribile in pochi giorni.