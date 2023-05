Giornata promozione del neurosviluppo, open day

In occasione della Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo, l'11 maggio, la Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari organizza un open day rivolto agli operatori sanitari, alle famiglie e agli insegnanti. Nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 si svolgerà un webinar su zoom organizzato dalla Sinpia, la Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, aperto a tutta la popolazione e al quale interverranno relatori di rilievo internazionale che approfondiranno i temi relativi alla promozione del neurosviluppo e alla cura dei disturbi ad esso correlati. E per rappresentare questa giornata il palazzo Bompiani, sede della direzione generale, sarà illuminato per l'occasione con i colori dell'arcobaleno.

"Abbiamo scelto di lanciare la Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo per sensibilizzare sul fatto che i problemi conseguenti ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono ormai drammatici e tragicamente trascurati, sia in termini di messa in campo di adeguate strategie di prevenzione sia in termini di risorse per la cura», ha affermato Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile dell'Aou di Sassari e componente regionale della Sinpia.

La pandemia ha peggiorato notevolmente la situazione sia per i disturbi psichiatrici in adolescenza, sia per tutti gli altri disturbi del neurosviluppo che comprendono una grande varietà di categorie diagnostiche come la disabilità intellettiva, i disturbi del linguaggio, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi specifici dell'apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd) e i disturbi del movimento.

L'open day si svolgerà negli ambulatori dedicati in viale San Pietro 42/B, seconda stecca bianca, scala E al secondo piano e durante la giornata, le neuropsichiatre infantili Alessandra Carta e Laura Senes potranno accogliere 15 persone al mattino e 15 persone al pomeriggio.

"Abbiamo aderito molto volentieri alla Giornata promossa dalla Sinpia - ha affermato Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari - I disturbi del neurosviluppo possono comparire fin dai primi anni di vita, come l'autismo, i disturbi di linguaggio e dell'apprendimento.

Purtroppo sono aumentati negli ultimi anni e sono ancora poco conosciuti dalla maggior parte delle persone".

"Sempre più ricerche evidenziano come il periodo del neurosviluppo, dal concepimento fino alla giovane età adulta, sia cruciale nel determinare la buona salute fisica e mentale degli individui, così come è fondamentale nelle eventuali possibilità di cura dei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell'infanzia e dell'adolescenza", ha concluso la dottoressa Carta.