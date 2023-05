Richard Gere presidente onorario del Filming Italy Sardegna

La sesta edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, si terrà dal 22 al 25 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nella città metropolitana di Cagliari. Il presidente onorario di questa edizione sarà Richard Gere. La madrina Francesca Chillemi, mentre Claudia Gerini presiederà la giuria dei cortometraggi.

"La sesta edizione del Filming Italy Sardegna è un traguardo molto importante per un festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte. E ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sei anni considerano questo festival un caposaldo del settore. Ed è con immenso orgoglio che annuncio il Presidente onorario di questa edizione, uno degli attori davvero più conosciuti al mondo, che hanno fatto la storia del cinema: Richard Gere. La nostra madrina invece sarà del tutto italiana, la bravissima Francesca Chillemi, una delle attrici più talentuose della sua generazione. Ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell'Academy Cinema. Così come numerosissimi saranno i titoli, ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta", ha dichiarato Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival.

Il festival sarà presentato all'Italian Pavillion a Cannes il 21 maggio. In collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e con il Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari, Massimo Arcangeli, dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest'anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici: Filming Italy Sardegna - In Corto (VI edizione). La presidente di giuria sarà Claudia Gerini. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.