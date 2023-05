Moro, 'rete degli aeroporti sardi non significa monopolio'

"Le posizioni sono estremamente chiare: il Consiglio regionale ha dato una rappresentazione di ciò che le forze politiche e i singoli consiglieri hanno liberamente espresso". Lo ha detto l'assessore dei Trasporti Antonio Moro a margine del convegno sul futuro della continuità territoriale organizzato a Cagliari dalla Fit Cisl e all'indomani del dibattito in Consiglio regionale chiuso senza una posizione unitaria ufficiale.

"La posizione della giunta è molto chiara, così come quella della maggioranza e registro anche da parte di alcuni gruppi dell'opposizione una condivisione nel mantenere fermo un punto - ha aggiunto Moro - la Regione non può essere estromessa dalle gestioni aeroportuali e deve essere riconosciuto il ruolo di vigilanza, controllo e indirizzo che le deriva dall'essere Regione autonoma, che contribuisce ogni anno in termini di risorse economiche straordinarie alle gestioni degli aeroporti".

Non cambia la posizione dell'esponente della Giunta Solinas, che parla a nome di tutto l'esecutivo: "Io sono fermo nel mantenere una posizione di principio, una posizione politica nell'interesse della Sardegna: la rete dei trasporti sardi non significa il monopolio dei trasporti sardi".