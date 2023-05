Lirico Cagliari, Manuela Ranno debutta con Un'Isola di Musica

Sulle note di Mozart e Beethoven prosegue la rassegna "Un'Isola di Musica 2023". L'orchestra del Teatro Lirico, diretta da Manuela Ranno, sarà protagonista venerdì 5 maggio alle 19 al Teatro Si' e Boi di Selargius e sabato 6 alle 11, alla Scuola Media "Ugo Foscolo" di Cagliari.

Manuela Ranno è al suo debutto alla guida della compagine cagliaritana. Sono in programma due raffinate pagine sinfoniche, la prima del Classicismo, con clarinetto solista Pasquale Irìu, e la seconda degli albori del Romanticismo musicale, per un ascolto di sicuro fascino.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV. 622 di Mozart; Prima Sinfonia in Do maggiore op. 21 di Beethoven.

La rassegna è organizzata dal Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna. La manifestazione si avvale della collaborazione dell'Università del Tempo Libero "UniLiber" di Su Planu (Selargius), della Libera Università e terza età del Campidano di Selargius e della Scuola Civica di Musica di Selargius. Prezzi biglietti: posto unico 1 euro.