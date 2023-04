Calcio: Cagliari, polemiche web su rigore assegnato al Parma

Polemiche sul web e sulle chat di whatsapp per il rigore che ha fatto girare la partita di sabato a favore del Parma. Le immagini che circolano continuano a non chiarire tutti i dubbi. Il Cagliari ha già preso posizione con il silenzio stampa dopo la gara del Tardini. I tifosi sono divisi. C'è chi mostra i video e si chiede: dov'è il rigore? E c'è chi invece il tocco del polso di Azzi lo vede. Poi c'è un terzo gruppo che sostiene questa tesi: indipendentemente dal penalty il Cagliari avrebbe potuto fare di più. Magari chiudere prima la partita. Magari reagire con qualche tiro in porta dopo l'1-2 dei padroni di casa.

Nel frattempo il Cagliari ringrazia il Bari che vince a Pisa: la squadra di Ranieri rimane da sola in seconda posizione ed evita il temuto sorpasso dei toscani. Cagliari che può ancora guardare avanti, ma solo al quarto posto occupato dal Sudtirol: la squadra di Bisoli è a più cinque. Ma i rossoblu devono soprattutto stare attenti dietro perché ci sono Modena e Palermo a meno quattro che proveranno a inserirsi in zona playoff. E i rosanero sono tra i prossimi avversari del Cagliari nelle quattro gare che mancano alla fine della regular season. Due punti sotto Lapadula e compagni ci sono Pisa e Reggina. Ma per i calabresi c'è sempre la possibilità di riprendersi i tre punti di penalizzazione.

Il Cagliari riprenderà martedì la preparazione in vista della gara di domenica prossima con la Ternana. Ranieri spera a questo punto nel recupero a tempo pieno di Pavoletti, impiegato solo nel finale della gara di Parma. Anche Rog in preallarme. Ranieri dovrà fare a meno dello squalificato Azzi: è pronto Barreca.