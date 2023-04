Il programma della Fiera Nautica di Sardegna a Porto Rotondo

Questo il programma dettagliato della seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna, ospitata per la prima volta nella Marina di Porto Rotondo.

- VENERDI' 21 APRILE -

Ore 11.00 Inagurazione e saluti istituzionali del presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore del Tursimo Gianni Chessa.

Ore 12.00 Rubrica Insula "I sentieri del turismo enogastronomico" Lo chef racconta.

Ore 17.00 Rubrica Insula "Wine & Drink experiences", dedicata alla presentazione di vini e cocktail made in Sardinia.

Dalle ore 18.30 serata di animazione artistica con Sfilata di moda "Sardegna ieri e oggi". A seguire animazione folkloristica e animazione musicale.

- SABATO 22 APRILE -

Ore 10.00 apertura della Fiera Nautica

Ore 11.00 Talk Sicurezza in mare: il soccorso, la telemedicina, la prevenzione e le criticità. Moderatore Angelo Colombo - giornalista professionista specializzato in Nautica da diporto e Shipping Ospiti: C. A. Giovanni Canu - Guardia Costiera ; Francesco Amenta - Cirm Presidente Fondazione Centro Internazionale Radio Medico; Gavino Mariotti - Rettore dell'Università di Sassari "Pnrr e Telemedicina"; Antonio Spano - Direttore Generale Aou Sassari "Il ruolo dell'HUB Centro Nord Sardegna"; Massimiliano Carta - Medico rianimatole Areus Sardegna "Il ruolo dell'Areus"; Gavino Casu - Presidente Società Sarda Telemedicina "Ardiologia e telemedicina; Francesco Cudoni - Direttore Ortopedia e Traumatologia Aou Sassari; Giuseppe Dessì - Direttore Sanitario Ares Sardegna "Le Aziende Sanitarie Sarde e l'assistenza sanitaria alle attività nautiche". Conclusioni: Carlo Doria - Assessore regionale della Sanità.

Ore 12.00 Rubrica Insula "I sentieri del turismo enogastronomico" Lo chef racconta.

Ore 15.30 Talk Nautica e alta formazione professionale: prospettive, programmi, progetti formativi strategici per la nautica ecosostenibile. Coordinatore Giandomenica Mele - Giornalista La nuova Sardegna Relatori: Ada Lai , Assessora regionale del Lavoro e Formazione Professionale; Sandro Ortu - Dirigente Assessorato regionale del Lavoro e Formazione Professionale; Maika Aversano - Direttrice Generale Aspal; Giampaolo Saba - Responsabile Divisione Supporto alle imprese - Sviluppo Locale Cipnes Gallura; Antonio Demontis - Direttore generale Ial Sardegna; Antonio Burrai, Founder - manager Fab Lab Olbia; Alessandra Passato - Direttore Divisione Advanced Materials and Processes Centro europeo tecnologie materia e design; Fabrizio Pilo - Prorettore per il territorio e innovazione, Università di Cagliari; Audace Sailing Teami: Spin Off Universitaria del Dipartimento di Ingegneria e Architettura navale -Trieste; Dario Musselli, Founder Suaru Italia.

Ore 17.00 Rubrica Insula "Wine & Drink experiences", dedicata alla presentazione di vini e cocktail made in Sardinia

Dalle ore 18.30 serata di animazione artistica con ffilata di moda "Sardegna ieri e oggi. A seguire animazione folkloristica e animazione musicale

- DOMENICA 23 APRILE -

Ore 10.00 apertura della Fiera Nautica

Ore 11.00 Talk Portualità, opportunità di sviluppo sull'isola e attuali condizioni ricettive in ambito nautico. Coordinatore Gianni Sarti - Presidente Cipnes Gallura. Relatori: Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio; Antonio Usai - Università degli studi di Sassari; Roberto Perocchio - Presidente Assomarinas; Matteo Molinas -Molinas Group e Vicepresidente Rete dei Porti della Sardegna e della Corsica; Luciano Serrac - Assonautica Confindustria; Zannino Conoci - Assonautica.

Ore 12.00 Rubrica Isula "I sentieri del turismo enogastronomico" Lo chef racconta.

Ore 15.30 Talk Blue economy- Nautica green, la tecnologia al servizio della riduzione dell'impatto ambientale nella nautica. Nuovi materiali, nuove tecnologie propulsive, soluzioni per diffondere maggiormente la nautica elettrica, le esigenze dell'ambiente. Moderatrice Cristina Bernardini - Giornalista Pressmare Relatori: William Gobbo (Progetto Sealence e ricerca integrata con Università e laboratori dislocati sul territorio nazionale); Luca Giovannini (Progetto RS21 - barche da regata costruite con materiali ecocompatibili, finanza/ecologica); Vienna Eleuteri, fondatrice e vice presidente della Water Revolution Foundation di cui fanno parte i più importanti cantieri internazionali, progetti su ecologia del mare. Interviene da remoto; Ugo Bertelli - a capo di centro di ricerca di alto livello con un Università coinvolte, materiali e soluzioni per barche elettriche, nonché promotore gare internazionali mezzi elettrici alimentati esclusivamente da pannelli solari; Rocco Gigliotti - Ceo/Cto Mr8 Smart Solutions - Responsabile attività Advanced Industrial and Aerospace products and systems design; studies of feasibility and High Added-Value products and systems; Business management; Project management; Planning and management of functional and certification aeronautical system tests; Michele Bolpagni: Aquapower, infrastrutture per sviluppo nautica elettrica; Pier Panzalis - biologo Area Marina Protetta Tavolara; Thomas Lamberti - Ricercatore e socio H2Bota, l'idrogeno nella nautica, dagli stabilimenti produttivi alle barche. Interviene da remoto.

Ore 17.00 Rubrica Insula "Wine & Drink experiences" dedicata alla presentazione di vini e cocktail made in Sardinia.

Dalle ore 18.30 serata di animazione artistica con ffilata di moda "Sardegna ieri e oggi". A seguire animazione folkloristica e animazione musicale.

- LUNEDI' 24 APRILE -

Ore 10.00 apertura della Fiera Nautica

Ore 11.00 Talk Sviluppo e internazionalizzazione dell'industria nautica in Sardegna. La Zes quale motore per l'attrazione di nuovi investimenti produttivi. Coordinator Aldo Carta - Direttore Generale Cipnes Gallura; videomessaggio di Valentino Valentini vice ministro delle Imprese e del Made in Italy; Anita Pili, assessore regionale dell'Industria; Giuseppe Fasolino, assessore regionale della Programmazione e Bilancio; Aldo Cadau - Commissario Straordinario del Governo Zes Sardegna; Massino Diana - Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; Pietro Esposito - Direttore Generale Unioncamere. Ore 12.00 Rubrica Isula "I sentieri del turismo enogastronomico" Lo chef racconta.

Ore 15.30 Talk Servizi finanziari e assicurativi per il diporto. Le molteplici soluzioni finanziarie sfruttabili nel comparto nautico delle aziende e degli armatori. Valutazioni sulle assicurazioni nautiche e loro mercato. Coordinatore Angelo Colombo. Relatori: Claudia Borgia di Fudeuram le varie forme finanziarie dedicate al diporto nautico e finanza sostenibile; Fabio Piacentini - Sarda leasing Bper - Mercati finanziari in relazione alla nautica da diporto; Ruggero Spairani, soluzioni specifiche per il diporto sia in ambito assicurativo sia in quello finanziario - Assicurazioni e coperture su sinistri avvenuto a nave ferma all'interno della stessa; Antonello Meloni - Avvocato specializzato settore yachting. Verifica assetti amministativi; Nicola Camorali - Referente del Registro navale di San Marino.

Ore 17.00 Rubrica Insula "Wine & Drink experiences" dedicata alla presentazione di vini e cocktail made in Sardinia.

Dalle ore 18.30 serata di animazione artistica con sfilata di moda "Sardegna ieri e oggi". A seguire animazione folkloristica e animazione musicale.

- MARTEDI' 25 APRILE -

Ore 10.00 apertura della Fiera Nautica

Ore 11.00 Talk presso Yach Club Porto Rotondo - Mobilità sostenibile in acqua, le possibili sinergie fra istituzioni scientifiche, enti locali, soggetti privati. Sandro Onofaro - Yacht Club Porto Rotondo - saluto e presentazione evento; Luca Carboni - Atena - circular economy, design for disassembly, elettrificazione: mobilità sostenibile in acqua; Silvia Battino - Università degli studi di Sassari Disea- I porti turistici come gateways per un turismo diffuso in Sardegna; Giuseppe Porcheddu - Cisa S.r.l - Le attività di Cisa nel settore dell'ingegneria ambientale marina; Francesca Caldara - Fai Saline Conti Vecchi - Le possibili applicazioni della mobilità sostenibile in acqua nei siti Fai Sardegna; Marzio Bianchi - Sae. Dibattino e considerazioni conclusive.

Ore 12.00 Rubrica Isula "I sentieri del turismo enogastronomico" Lo chef racconta.

Ore 17.00 Rubrica Insula "Wine & Drink experiences" dedicata alla presentazione di vini e cocktail made in Sardinia. Dalle ore 18.30 serata di animazione artistica con sfilata di moda "Sardegna ieri e oggi". A seguire animazione folkloristica e animazione musicale. Per tutte le giornate sarà possibile visitare gli stand degli artigiani e produttori di Sardegna.