Cristina Donà protagonista concerto Primo Maggio a Olbia

È tutto pronto a Olbia per la decima edizione del concerto del Primo Maggio. Da mesi l'associazione culturale Eventi Frizzanti è al lavoro per preparare l'atteso appuntamento, che riparte dopo lo stop forzato di tre anni dovuto alla pandemia. La musica sarà come sempre la grande protagonista: il palco allestito come di consueto al Parco Fausto Noce, vedrà esibirsi band e musicisti provenienti dalla Sardegna con tre ospiti nazionali: Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana, i Little Pieces of Marmalade (protagonista a XFactor del 2020) e Andrea Biagioni, cantautore che ha partecipato a Sanremo.

Gli altri nomi in scaletta sono quelli di Elisa Carta, Marcello Zapareddu, Estemporanea, Manuella, Solosophia, Simo & Sere, Gio Dark, Purple Drip, la scuola Sonos che aprirà il concerto. Si partirà dalla mattina con le attività dalle ore 10.30. Il programma prevede un incontro tra Giulia giornaliste Sardegna, Uildm e Sensibilmente Onlus, le marionette di Effetto Serra e i laboratori a cura della libreria Per Filo e per Segno, lo spettacolo del clown "Melassa Sola" di Daniela Bandinu e la parata di saltimbanchi e giocolieri, le classi aperte del gruppo Majorettes Tonino Spano e di Footable e foot volley Gallura Olbia. E poi ancora le lezioni aperte del teatro NXY e di Capoeira con ASD Capoeira Guaiamuns.