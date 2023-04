Bottiglia Akènta Rosé a sostegno delle pazienti con tumore seno

Continuare a sostenere le donne che vivono una situazione delicata, dando evidenza al tema e realizzando un aiuto concreto. È questo lo spirito che guida la Cantina Santa Maria La Palma nella seconda edizione del progetto Akènta Rosé Special Edition, realizzato in collaborazione con la Senologia multidisciplinare aziendale coordinata (Smac) dell'Aou di Sassari.

La prima edizione dell'iniziativa ha permesso di acquistare un impianto di dermopigmentazione, attualmente in dotazione alla Aou Sassari. Vista l'importanza dell'iniziativa e il suo riscontro positivo si è deciso di replicarla: la Cantina Santa Maria La Palma ha prodotto una nuova edizione limitata del vino Akènta Rosé, la cui vendita contribuirà a raccogliere fondi che saranno utilizzati per azioni legate alla cura, alla ricerca e al supporto delle pazienti della Smac.

"Vogliamo ripetere un'azione che riteniamo molto importante - sottolinea Mario Peretto, presidente della Cantina - Siamo convinti che le aziende private debbano impegnarsi in azioni dedicate al supporto del territorio e di chi lo vive, e siamo felici di replicare l'iniziativa Akènta Rosé Special Edition".

"Un progetto dal grande senso umano e sociale, che contribuirà ad aiutare le donne che vivono un momento così delicato - evidenzia la vice presidente Gianfranca Pirisi - ogni anno sono oltre 350 le donne toccate da questo problema di salute, nella sola area di Sassari" "Progetti come questo - afferma il dg dell'Aou Antonio Lorenzo Spano -, che uniscono privato e pubblico, mostrano quanto l'ospedale sia importante per il territorio. Questo ci fa capire ancora di più che la scelta che abbiamo fatto con il nuovo atto aziendale, di trasformare la Smac in una struttura complessa come la Breast unit, sia quella giusta. Perché è la risposta migliore alle esigenze delle donne".

Il direttore della Chirurgia plastica dell'Aou di Sassari, Corrado Rubino è convinto che, "sulla scorta di quanto già realizzato a settembre scorso, anche questa volta sarà possibile contribuire al miglioramento dei servizi resi alle pazienti affette da questa patologia". "Sono iniziative importanti - aggiunge Rita Nonnis chirurga-senologa della Smac - che ci consentono di portare avanti progetti sia a valenza scientifica, sia sociale, sia culturale a favore delle donne con tumore al seno e ci danno la possibilità di stare sempre al loro fianco dentro e fuori dell'ospedale".

Le bottiglie di Akènta Rosé Special Edition saranno disponibili nelle rivendite della Cantina Santa Maria La Palma a Santa Maria La Palma, ad Alghero (via Don Minzoni 41) e all'enoteca e vineria La Cantina (via XXIV Maggio n. 6, Alghero), oltre che sullo shop online dell'azienda. Inoltre saranno disponibili a Sassari in Piazza Italia presso degli speciali stand nel weekend dal 21 al 23 aprile, in occasione della Corsa in Rosa.