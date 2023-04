L'arte del pane di Graziella Frau nel borgo di San Pantaleo

È una tra le esponenti più rappresentative in Sardegna dell'arte del pane artistico e della decorazione sarda: Maria Grazia Frau, nota Graziella, con le sue mani e una sapienza antica tramandata di generazione in generazione, porta la sua arte millenaria in piazza e lo fa in uno dei borghi più caratteristici della Gallura, quello di San Pantaleo, frazione di Olbia.

Con le sue allieve collaboratrici farà conoscere questa tradizione che unisce un alimento basilare fatto di ingredienti semplici come il grano e l'acqua, con la grazia dei ricami cuciti a mano, questa volta non su tessuti preziosi ma su pezzi di pasta che, una volta cotti, si trasformano magicamente in opere d'arte. Impossibili da addentare per quanto sono belle e uniche, ma piuttosto da esporre o regalare come dono prezioso che porta con sé anche un augurio di prosperità.

Sabato 15 aprile, nella piazza principale di San Pantaleo, dalle ore 10.30, durante il raduno della auto vintage della Lancia Martini per il Rally storico Costa Smeralda, l'evento "Lu pani da l'ea, Lu tricu e Li mani", con la maestra Graziella, apre ufficialmente la stagione di Mirtò, il festival internazionale del mirto in programma il 10 agosto prossimo nelle fonti di Rinaggiu.

"Io e le altre decoratrici provenienti dalla Gallura e da altre parti della Sardegna decoreremo e produrremo il pane pintau, ad alta lievitazione, e i dolci Sos pretziosos - racconta Graziella, che metterà in mostra alcuni tra i pani che quest'anno le hanno fatto vincere la medaglia d'oro al campionato nazionale per il pane decorato organizzato dalla Fipgc -. Posso dire di conoscere quest'arte da quando sono nata, perché sono cresciuta con mia nonna che creava il pane ed ho appreso quest'arte da lei, senza altri maestri. Mirtò mi concede un'occasione bellissima per insegnare la mia arte in un luogo stupendo come San Pantaleo, dopo la collaborazione a Nuchis nel dicembre scorso per Mirtò Experience".