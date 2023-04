Torneo di Risiko, il vincitore è Luca Miscali

Dopo dieci turni, semifinali e finale, il tabellone del Risiko ha decretato il vincitore del torneo del gioco da guerra da tavolo più famoso in Italia: Luca Miscali, classe 1992 di Quartu Sant'Elena, impiegato, che gioca a Risiko dal 2017.

Miscali ha vinto per obiettivo in meno di 90 minuti, con una tattica di gioco spregiudicata e fortunata ma che ha saputo incalzare gli avversari conquistando prima l'Oceania, poi il Sud America e garantendosi così una rendita di rinforzi fino a dieci armate a giro.

Al secondo posto si è piazzato Roberto Puddu, 45 anni, di Cagliari ma residente a Quartu, agente immobiliare, e terzo posto per Manuel Scordo, giornalista. Al quarto posto Agostino Uselli che ha avuto accesso diretto alla finale in quanto ha dominato le dieci gare totalizzando oltre mille punti e vincendo sei gare su nove.

Al torneo hanno partecipato ben 28 giocatori di varie età.