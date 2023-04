Agli Oscar della pubblicità 6 premi allo spot sulla Sardegna

Sei premi al Mediastars, gli 'Oscar' della pubblicità italiana: sono quelli ottenuti dallo spot "Sardegna, un mondo straordinario", promosso dalla presidenza della Regione. La premiazione alla 27/a edizione del riconoscimento si terrà il 9 giugno a Milano.

Nel dettaglio il video ha ottenuto il primo posto nella categoria Social Media - Spot Istituzionali, la special star per la Direzione Creativa, il secondo posto nella categoria Televisione - Spot Istituzionali, la special star per la regia e la soundtrack e infine la nomination in Short list.

Nella trama, un mamuthone con le sembianze di un personaggio marino approda nell'Isola: sotto la maschera si cela una donna, Caterina Murino, attrice e testimonial della Sardegna nel mondo.

Ad accompagnare il mamuthone nel suo viaggio c'è un gigante di Mont'e Prama: tanti sono i riferimenti che si intrecciano nella Sardegna dei nuraghi, delle spiagge, dei boschi, dei costumi, e dei centenari. Suggestioni che accompagnano lo spettatore nel passaggio dalla narrazione fantastica al reale, dove una madre, nel finale dello spot, termina di leggere alla figlia un racconto straordinario sull'Isola.

Lo spot, fa sapere la Regione, sta contribuendo "a promuovere la Sardegna nei più importanti ambiti turistici internazionali, è attualmente in distribuzione sui social media e sulle principali emittenti televisive del mercato americano ed europeo, tra cui spiccano Cnn e Bbc". "Lo spot racconta una Sardegna reale, quella capace di incantare i turisti grazie alle sue bellezze paesaggistiche e alla cultura millenaria, raccontate nel video della durata di 90 secondi (cui si aggiunge la declinazione a 30 secondi)".

L'opera porta la firma di un team di creativi sardi, a partire dalla regia di Manuele Trullu, la produzione di Andrea Iannelli, la direzione creativa di Massimo Moi, la fotografia di Francesco Piras, le musiche di Flavio Ibba, insieme a tante altre figure che hanno contribuito alla realizzazione.