Calcio e solidarietà, l'Olbia dona tv a Pediatria S.Giovanni

Calcio e solidarietà: un connubio perfetto che ha portato la società dell'Olbia a decidere di contribuire alla donazione di una serie di smart tv da installare nei reparti di Pediatria del Giovanni Paolo II di Olbia.

L'iniziativa benefica ha preso il via con la consegna nelle mani del direttore sanitario dalla Asl Gallura Raffaele De Fazio, del direttore dell'unità operativa di pediatria, Angelo Attene e del direttore del dipartimento donne e minori, Giangavino Peppi, di una maglia a edizione limitata che la squadra indosserà il 6 aprile in occasione della partita con la Recanatese.

Trenta maglie pronte per la vendita sono già state prenotate, mentre altre cinque verranno battute all'asta a partire da venerdì 7 aprile sulla piattaforma di fundraising Charitystars.

I soldi ricavati serviranno per acquistare diverse smart tv per la Pediatria di Olbia e per i servizi pediatrici di Tempio e La Maddalena. "Un gesto importante - ha sottolineato Raffaele De Fazio - che ci consentirà di dotare le stanze della Pediatria di televisori tecnologici con connessione a internet, i quali si integreranno con la rete wi-fi in corso di realizzazione all'interno delle unità operative del presidio. Abbiamo chiesto all'Olbia Calcio di installare due apparecchi anche per i servizi pediatrici di Tempio e La Maddalena, una richiesta che è stata accolta positivamente. È un altro segnale di grande sensibilità da parte della società sportiva e di tutti coloro che stanno collaborando a questa iniziativa".

La maglia donata simbolicamente dai dipendenti dell'Olbia è la prima di quelle speciali che sono state messe in vendita a sostegno del progetto ideato in collaborazione con lo sponsor Gypsos, brand di Fluorsid nell'impegno per la sostenibilità.

Quelle che verranno battute all'asta sul web saranno unwashed, autografate e dedicate dai calciatori.